پخش زنده
امروز: -
کتاب «جاسوس امین» کاری به قلم «الهام صفار» در باشگاه ادبی بانوی فرهنک نقد و بررسی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، خانم مریم راهی منتقد ادبی در مراسم نقد این کتاب گفت: «جاسوس امین» ، روایتی داستانی از زندگی امام هادی (ع) و دوران امامت ایشان است.
خانم راهی گفت:این کتاب ، یک داستان بلند برای نوجوانان و قصه پسریتیمی است که تمام اعضای خانواده اش را از دست داده است.
وی افزود: قصه ، حول محور شخصیتی به نام امین است. پسر ۱۷ سالهای که در گرداب و سردرگمی گیر افتاده و از کوچههای خاکی سامرا جان میگیرد.
این منتقد ادبی گفت: کتاب ، با جذابیتهایی مخاطب نوجوان را با خود همراه میکند. قصهای که با بردگی در قصر خلیفه عباسی آغاز شده و به یک ماجرای عاشقانه و در نهایت پیدا کردن مسیر درست زندگی میرسد.
ویافزود: ما در این داستان ، با سختیهای زندگی شیعیان دوران امام آشنا می شویم و با این کار ما خواهیم فهمید باید قدردان زحمات چه افرادی باشیم، ارزش دین خود را درک خواهیم کرد و نگاهی سطحی به دین نخواهیم داشت.
کتاب «جاسوس امین » ، سال گذشته در انتشارات «مهرستان» منتشر شده است.