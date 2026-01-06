بازار فیزیکی بورس انرژی میزبان عرضه صادراتی ۱۰۰ هزار تن گاز مایع و ۳۵ هزار تن نفتا در رینگ بین‌الملل خواهد بود،

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی بورس انرژی میزبان عرضه صادراتی ۱۰۰ هزار تن گاز مایع و ۳۵ هزار تن نفتا در رینگ بین‌الملل برای امروز شانزدهم دی خواهد بود، در این روز پساب ۳ استان در رینگ داخلی بازار فیزیکی عرضه می‌شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای روز سه‌شنبه شانزدهم دی ماه میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود، از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۱۰۰ هزار تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران و ۳۵ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌های داخلی به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۴ هزار تن برش پنتان و ۲ هزار تن نرمال بوتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و ۲ هزار تن زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس اشاره داشت.

در این روز شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب شیراز و شرکت آب و فاضلاب استان کرمان نسبت به عرضه پساب در بازار فیزیکی اقدام می‌کنند.