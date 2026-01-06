پخش زنده
دبیرخانه بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر با انتشار فراخوانی از شاعران جوان برای حضور در دوازدهمین دوره متمرکز آموزش شعر «کلک خیال» دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این دوره آموزشی در دهه دوم بهمن ۱۴۰۴ به مدت سه روز در تهران برگزار خواهد شد.
مطابق شرایط اعلامشده، متولدین سالهای ۶۰ تا ۱۳۸۷ در استان سمنان تا پایان روز سهشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به نشانی https://survey.porsline.ir/s/lnEOUZRt برای ثبتنام و ارسال نمونه اثر اقدام کنند.
ثبتنام تنها از طریق این درگاه اینترنتی امکانپذیر بوده و ملاک پذیرش اولیه، ثبتنام و ارسال سه شعر از سوی متقاضیان است.
علاقهمندان میتوانند با ارسال آثار خود، در این دوره آموزشی شرکت کنند.