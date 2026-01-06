به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ هادی اخلاقی در جلسه شورای اداری شهرستان کنگان اظهار داشت: دستور وزیر کشور برای شروع رسمی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر صادر شده و این فرآیند در سطح شهرستان‌ها آغاز شده است.

وی افزود: انتخابات شورا‌های شهر آغاز شده و انتخابات شورا‌های روستا‌ها نیز به دلیل تفاوت در فرآیندها، با تأخیر کوتاهی آغاز خواهد شد.

اخلاقی با بیان اینکه هم‌اکنون شهرستان‌ها در مرحله تعیین شعب اخذ رأی قرار دارند، گفت: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی از روز ۲۱ دی به مدت ۷ روز انجام می‌شود و داوطلبان نیازی به مراجعه حضوری به فرمانداری ندارند و نام نویسی به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه مربوطه و با استفاده از رایانه انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: انتخابات یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد‌های کشور است که پیامد‌های آن تا سال‌ها در مدیریت شهر‌ها و روستا‌ها اثرگذار خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران تاکنون حدود ۵۰ انتخابات برگزار کرده و همواره حضور مردم، پشتوانه اصلی نظام بوده است.

اخلاقی از نخبگان، دانشگاهیان، جوانان، بانوان، افراد باتجربه و شایسته از همه اقشار و جریان‌ها خواست با حضور در عرصه انتخابات، زمینه برگزاری انتخاباتی رقابتی، پرشور و باشکوه را فراهم کنند و افزود: مدیران شهرستان نقش مهمی در ترغیب افراد شایسته برای داوطلب شدن و همچنین دعوت مردم به مشارکت گسترده در انتخابات دارند.

در پایان جلسه محمد صفا به‌عنوان سرپرست جدید بخشداری مرکزی شهرستان کنگان معرفی و از خدمات علی محمدی، بخشدار پیشین قدردانی شد.