به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک واحد متخلف به دلیل عرضه خارج از شبکه مرغ و جریمه بیش از ۲ میلیارد ریالی خبر داد.

تقی حسام گفت: پرونده مربوط به عرضه خارج از شبکه مرغ در تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متخلف، اتهام انتسابی محرز شناخته شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: بر همین اساس، واحد متخلف به پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

حسام تأکید کرد: دلیل این محکومیت، عرضه خارج از شبکه مرغ بوده و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.