به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرحوم مهرداد زند اکبری جوان ۳۳ ساله ملایری هفتمین اهدا کننده عضو سال‌جاری در ملایر است.

اهدای اعضای بدن این ملایری به بیماران زندگی دوباره بخشید، اعضای بدن این مرحوم بعد از تأیید مرگ مغزی، به چند بیمار در نوبت پیوند اعضا اهدا شد.

مهرداد زند اکبری اهل روستای انوج ملایر به دلیل حادثه رانندگی با مرگ مغزی از دنیا رفت.

پس از تأیید مرگ مغزی از سوی تیم پزشکی و با گذشت خانواده او قلب، دو کلیه، کبد و نسوج وی به بیماران در نوبت پیوند عضو اهدا شد.

خانم صاحب اختیاری مسئول اهدا عضو شهرستان ملایر می‌گوید تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر در ملایر کارت اهدا عضو دریافت کردند.

از ابتدای امسال اعضای بدن ۷ ملایری که بر اثر مرگ مغزی از دنیا رفتند به بیماران نیازمند اهدا شده است.

در یک ماه اخیر این چهارمین اهدا عضو در شهرستان ملایر است، شهرستان ملایر در گسترش فرهنگ اهدا عضو رتبه نخست استان را دارد.