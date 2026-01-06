پخش زنده
برنامه شناسائی و کشف استعدادهای والیبال ساحلی برای حضور در تیم کمتر از ۱۸ سال بانوان کشورمان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته والیبال ساحلی برنامههای خود را برای تشکیل تیم کمتر از ۱۸ سال ساحلی بانوان ایران آغاز کرد و به همین منظور اردوی استعدادیابی این تیم به زودی تشکیل خواهد شد.
این کمیته شرایط حضور در این اردو را اعلام کرده است که متولدین ۱۱ دی ماه سال ۱۳۸۷ به بعد که دارای حداقل ۱۸۰ سانتی متر قد و آشنا به قوانین و والیبال ساحلی باشند، از جمله شرایط حضور در اردوی آماده سازی این تیم است.
هیاتهای استانی والیبال تا ۲۲ دی ماه فرصت معرفی استعدادهای خود را دارند و زمان و مکان تشکیل اردوی آماده سازی به زودی اعلام خواهد شد.