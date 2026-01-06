به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تالار صادراتی کیش امروز میزبان عرضه ۴۲۸ هزار و ۹۳۶ تن محصول است. قرار است در این تالار ۲۶۱ هزار و ۲۹۶ تن سیمان، ۱۴۲ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر، ۲۰ هزار و ۷۶۶ تن قیر، ۲ هزار و ۱۶ تن فرآورده های نفتی، یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی و یک هزار و ۱۵۰ تن روغن عرضه شود.

تالار سیمان در روز جاری عرضه ۲۴۴ هزار و ۵۶۰ تن محصول را شاهد خواهد بود. در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی هم ۷۱ هزار و ۹۶۷ تن محصول شامل ۶۵ هزار و ۴۶۷ تن مواد پلیمری، ۳ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۳ هزار تن قیر روی میز فروش می‌رود.

۴۳ هزار و ۳۲۰ تن محصول، شامل ۴۰ هزار تن فولاد، ۳ هزار و ۱۰۰ تن مواد شیمیایی و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن در تالار حراج باز عرضه می‌شود. امروز در تالار صنعتی هم قرار است ۳۸ هزار و ۹۴۴ تن محصول شامل ۳۶ هزار و ۷۷۴ تن فولاد و ۲ هزار و ۱۷۰ تن مس عرضه شود. تالار فرعی میزبان عرضه ۱۴ هزار و ۳۱۳ تن محصول است.

۶۰ دستگاه خودرو شامل ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو و ۳۰ دستگاه فولکس آی دی یونیکس اولترا در تالار خودرو روی تابلو می‌رود.