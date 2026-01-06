پخش زنده
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: افرادی که یارانه شان هم قطع شده میتوانند با ثبت نام در سامانه حمایت، کالابرگ یک میلیون تومانی را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی با بیان اینکه همه یارانه بگیران از فردا چهارشنبه ۱۷ دی میتوانند برای خرید اعتبار یک میلیون تومانی خود به فروشگاهها مراجعه کنند گفت: افرادی هم که یارانه شان قطع شده بود میتوانند از شنبه بیستم دی ماه به مدت ۱۵ روز در سامانه حمایت ثبتنام کنند تا مشمول دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی دیماه شوند.