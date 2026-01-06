به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی یادواره آزادسازی خرمشهر اعلام شد.

دیدار دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ساعت ۱۵ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌شود.

مسئولان سازمان لیگ دیروز از امکانات این ورزشگاه بازدید کردند. البته هنوز تکلیف استفاده از VAR در این بازی به طور قطعی مشخص نشده، اما به احتمال فراوان این امکان فراهم شود.