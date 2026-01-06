رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از اجرای پایش منظم مراکز معاینه فنی خودرو‌های سبک و انجام نمونه‌برداری زیست‌محیطی از بیمارستان‌های این شهرستان با هدف نظارت بر رعایت ضوابط قانونی و کنترل آلایندگی‌های زیست‌محیطی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهناز مدیریان با اعلام این خبر گفت: شهرستان قدس دارای سه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک است که پایش مستمر عملکرد آنها به ‌صورت منظم در دستور کار کارشناسان این اداره قرار دارد.

وی افزود: در بازدید کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس که روز گذشته 15دی‌ ماه انجام شد، فرآیندهای اجرایی مراکز معاینه فنی از جمله اعتبار کالیبراسیون دستگاه‌ های سنجش آلایندگی، نحوه عملکرد تجهیزات و رعایت الزامات زیست‌ محیطی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

مدیریان با اشاره به پایش مراکز درمانی شهرستان قدس اظهار داشت: هم ‌زمان با این اقدامات نظارتی، بیمارستان‌ های سردار سلیمانی و ۱۲ بهمن نیز مورد بازدید قرار گرفتند و به ‌منظور ارزیابی عملکرد زیست ‌محیطی، از خروجی تصفیه‌ خانه فاضلاب هر دو بیمارستان نمونه ‌برداری انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت کامل قوانین و مقررات زیست ‌محیطی از سوی تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز معاینه فنی یا انتشار آلایندگی از سوی بیمارستان ‌ها و مراکز درمانی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به این اداره اطلاع دهند.