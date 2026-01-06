پخش زنده
روزانه ۱۸۰ لیتر آب به ازای هر نفر در خراسان جنوبی مصرف میشود که این میزان ۱۲ لیتر کمتر از متوسط کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: ۶۸ درصد مشترکان آب استان خوشمصرف هستند و مصرف آنها در سقف الگوی تعیینشده قرار دارد.
توکلی افزود: ۲۸ درصد مشترکان پُرمصرفاند و بین یک تا سه برابر الگوی مصرف آب استفاده میکنند و ۴ درصد نیز بدمصرف هستند که بیش از سه برابر الگوی تعیینشده آب مصرف دارند.
وی با اشاره به وضعیت سرانه مصرف آب در استان گفت: میانگین سرانه مصرف آب خراسان جنوبی در سال گذشته ۱۵۳ مترمکعب بوده، اما در هشت ماهه نخست امسال به دلیل گرمای تابستان، متوسط سرانه مصرف به ۱۸۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه متوسط سرانه مصرف کشوری ۱۹۲ لیتر در شبانهروز است، افزود: مصرف آب در استان حدود ۱۲ لیتر کمتر از متوسط کشوری است که با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالیهای مداوم، وضعیت قابل قبولی به شمار میرود.
توکلی گفت: کمترین سرانه مصرف آب با ۱۳۶ لیتر در شبانهروز مربوط به شهرستان سربیشه و بیشترین سرانه با ۲۱۳ لیتر در شبانهروز مربوط به شهرستان فردوس است.
وی یکی از مطالبات اصلی حوزه آب را نوسازی زیرساختها عنوان کرد و افزود: حدود ۷۵ هزار انشعاب فرسوده در استان نیازمند بازسازی است و برای اصلاح حدود ۳۲۰ کیلومتر شبکه فرسوده و این تعداد انشعاب، اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در ادامه به طرحهای فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: بر اساس بند لف ماده ۳۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، صنایع در مناطقی که آب نامتعارف یا پساب در دسترس است، مکلف به استفاده از پساب هستند.
توکلی افزود: در شهرستان قائنات، قرارداد سرمایهگذاری طرح فاضلاب منعقد شده و با توجه به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی، پیشبینی میشود این طرح کمتر از شش ماه آینده به بهرهبرداری کامل برسد.
وی با تأکید بر لزوم استفاده معادن از پساب برای مصارف صنعتی گفت: در شهرستان بیرجند ۳۲۰ واحد پساب وجود دارد و نشستهایی با معادن پاییندست خوسف در این زمینه برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی همچنین از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی طرح فاضلاب شهرستان سربیشه خبر داد و گفت: با تخصیص ۹۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری، این طرح پیش از تابستان سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
توکلی از شهروندان خواست هرگونه ترکیدگی لوله یا حوادث تأسیساتی را به صورت شبانهروزی از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش دهند و افزود: گزارشها بلافاصله در سامانه ثبت و برای مسئولان مربوطه ارسال میشود و در صورت تداوم حادثه بیش از ۱۲ یا ۲۴ ساعت، موضوع بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد.