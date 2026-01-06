پخش زنده
امام جمعه، استاندار ایلام و اعضای شورای تأمین استان در پی وقوع حادثه ناگوار ملکشاهی با مردم این شهرستان در پیامی ابراز همدردی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ متن پیام امام جمعه، استاندار ایلام و اعضای شورای تأمین استان در پی وقوع حادثه ناگوار ملکشاهی با مردم این شهرستان، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وقوع حادثه ناگوار در ملکشاهی که منجر به فوت و زخمی شدن افرادی از هماستانیهای عزیزمان شد موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.
با توجه به اینکه مردم ایثارگر و شهیدپرور ایل بزرگ ملکشاهی به عنوان مرزداران غیور که سابقه درخشانی در دفاع از کیان ایران اسلامی داشتهاند، شایسته تکریم و دلجویی هستند؛ لذا ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه ناگوار و تسلیت به بازماندگان و طلب شفا برای مجروحان به اطلاع مردم فهیم استان ایلام میرساند برای بررسی دقیق صحنه حادثه و شفاف و مشخص شدن ابعاد آن دستورات اکید و قاطع صادر گردیده است.
خاستگاه حکمرانی مطلوب به عنوان پناه و ملجاء رسیدگی به انتظارات مردمی این است که با پذیرش اصل مردممداری صرفنظر از هرگونه واقعه تعمدی و سهوی به تکالیف خود در رسیدگی به مطالبات و تأمین امنیت و همچنین ارائه خدمات درمانی و قضایی و همدردی با آسیبدیدگان عمل نماید.
با پذیرش این واقعیت که اعتراضات اقتصادی مردمی نباید بستری برای وقوع حوادث ناگوار امنیتی شود، خانوادههای داغدار و مردم عزیز ما هم به خوبی میدانند که این وقایع غمناک نبایستی مورد بهرهبرداری دشمنان قرار گیرد.
در پایان ضمن تشکر از صبر و حوصله و خویشتنداری مردم بزرگ و با اصالت شهرستان ملکشاهی و همچنین طلب همراهی بزرگان، معتمدین، نخبگان، اقشار و اصناف فهیم اعلام میدارد؛ ابعاد این حادثه در دستور کار جدی شورای تأمین قرار گرفته است و اطمینان خاطر میدهد که چنانچه قصوری در این زمینه صورت گرفته باشد برخورد قاطع و پیگیری اطمینانبخش صورت خواهد گرفت.