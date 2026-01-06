محمدرضا محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: اکنون حدود هشتاد شرکت تولیدی و ۱۰۰ خط تولید در صنعت سیمان کشور فعالیت می‌کند که نتیجه این فعالیت تولید ۷۲ میلیون تن سیمان است که دوازده درصد این میزان صادر می‌شود و مابقی به مصرف داخلی می‌رسد.

وی گفت: اکنون ظرفیت تولید سیمان کشور ۹۱ میلیون تن در سال است، اما به دلیل محدودیت‌های انرژی صنعت سیمان با تمام ظرفیت کار نمی‌کند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: طی چند سال اخیر به صورت فزاینده به دلیل ناترازی انرژی با محدودیت تولید مواجه می‌شویم بطوری که از سال ۱۴۰۲ ما در بحث تولید روند کاهشی را طی می‌کنیم که این موضوع آسیب زاست.

وی گفت: البته تولید کنندگان ما در تلاش هستند که از حداکثر ظرفیت برای تولید استفاده کنند و کاهش انرژی خط تولیدشان را متوقف نکند.

محمدی افزود: اکنون اصلی‌ترین معضل بخش سیمان کشور موضوع ناترازی انرژی است به دلیل اینکه صنعت، صنعت انرژی بری است و مصرف انرژی در صنعت سیمان بالاست و بیش از صنایع دیگر به انرژی نیاز دارد.

وی گفت: ما امسال نسبت به پارسال حدود یازده درصد دچار کاهش تولید شده‌ایم که یکی از تبعاتش عدم النفع سرمایه گذاری‌های انجام شده است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه حدود ۱۸ میلیون تن عدم النفع تولید کنندگان سیمان است افزود: از حدود نود و یک میلیون تن ظرفیت اسمی که داریم، سال گذشته هفتاد و دو میلیون تن توانستیم تولید کنیم که این عدم النفع ناشی از ناترازی انرژی واحد‌های تولید را متضرر می‌کند که بخشی از آن به شرایط عمومی اقتصادی کشور بر می‌گردد.

وی گفت: از طرفی دیگر مشکلاتی در مسیر صادرات وجود دارد که آن هم آزار دهنده است، چون به طور معمول ما از صادرات به عنوان تنظیم کننده مازاد تولید استفاده می‌کنیم که متاسفانه این موضوع نیز دچار اختلال شده است.

محمدی به خود تامینی انرژی واحد‌های تولیدی مطابق با الزام قانونی اشاره کرد و افزود: اکنون اصلی‌ترین تلاش شرکت‌ها برای خود تامینی انرژی است که با توجه به الزام قانونی که در این خصوص وجود دارد، شرکت‌ها و صنایع باید پنج درصد انرژی مصرفی شان را خودشان تامین کنند.

وی گفت: اکنون برای خود تأمینی انرژی در این حوزه اقدام کرده‌ایم که علاوه بر صرفه جویی و افزایش بهره وری از انرژی موجود، برای سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی تمهیداتی اندیشیده‌ایم.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اکنون در کشور تجربه بهره مندی از بازیافت حرارتی (whr) وجود ندارد که در صدد هستیم تا از بازیافت حرارتی نیز بتوانیم انرژی تولید کنیم. طرح‌های متعددی نیز در این خصوص تعریف شده است.

وی با بیان اینکه هنوز طرح‌های ما در بحث بازیافت حرارتی به نتیجه نرسیده است گفت: شرکت‌های متعددی در این حوزه ورود کرده‌اند از جمله مجموعه یک شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین که متعلق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی است ورود کرده تا طرح‌های عملیاتی خود را آماده کند.

محمدی افزود: در شرایطی که در برخی از کشور‌های آسیایی به طور تقریبی تمام واحد‌های تولیدی سیمان شان دارای نیروگاه بازیافت حرارتی (whr) است و از حرارت بازیافتی انرژی تولید می‌کنند، این زیبنده نیست که ما هنوز یک واحد هم در کشور نداریم و این موضوع را باید با اهمیت خیلی جدی تری دنبال کنیم و حداقل سالی یکی دو واحد تولیدی را در برنامه قرار دهیم که به این فناوری مجهز شوند.

وی گفت: اکنون هشت شرکت برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدواریم سال آینده بتوانیم در واقع نصف این تعداد را عملیاتی کنیم. البته از شرکت‌های خارجی نیز کمک خواسته‌ایم، چون فناوری آن را باید از کشور چین وارد کنیم، اکنون جلسات مستمری از طریق انجمن سیمان و برخی از هلدینگ‌های سیمانی با تولید کنندگان تجهیزات چینی در حال برگزاری است و چین تجربه بسیار موفقی در این خصوص داشته است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره سیمان‌های آمیخته نیز افزود: یکی از موضوعات مورد توجه و مورد اهتمام درحوزه سیمان کاهش کلینکر فاکتور به عنوان یکی از شاخص‌های کاهش مصرف انرژی است.

شاخص «کلینکر فاکتور» میزان مواد افزودنی به کلینکر به عنوان ماده اصلی در تولید سیمان است که به طور معمول ۳۵ تا ۴۰‌درصد است

وی گفت: یکی از روش‌های کاهش مصرف انرژی و اقتصادی کردن آن، استفاده از سیمان‌های آمیخته است، اکنون برخی از شرکت‌ها در حال تولید هستند، مانند سیمان ساوه که سیمان آمیخته تولید می‌کند.