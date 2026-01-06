فردی که در قلب پناهگاه حیات وحش بختگان اقدام به تخریب زمین‌ها و استخراج غیرقانونی سنگ کرومیت کرده بود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، یک متخلف را که در حیات وحش اقدام به تخریب زمین‌ها و استخراج غیرقانونی سنگ معدنی کرومیت کرده بود شناسایی کردند.

رامین پریسایی افزود: فرد متخلف در حال آسیب رساندن به پناهگاه حیات وحش بود که ماموران وی را دستگیر و ۳۰۶ کیلوگرم سنگ کرومیت کشف کردند.

وی بیان کرد: هرگونه فعالیت معدنی و تخریب زمین‌ها در محدوده پناهگاه‌های حیات وحش ممنوع است و این امر موجب نابودی زیستگاه‌های حساس و فرار حیات وحش می‌شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان بیان کرد: فرد متخلف پس از صورتجلسه و مستندسازی تخلف، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی تحویل داده شد.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.