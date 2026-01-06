به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل پست استان اصفهان صبح امروز در بازدید از اداره پست شهرستان شهرضا با اشاره به اینکه استان اصفهان یکی از استان‌های شاخص کشور در پیشرفت طرح جی‌نف است، گفت: اصفهان به‌عنوان نخستین استان کشور، به طور پایلوت در راستای تحقق این طرح، تفاهم‌نامه‌ای را با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست امضا کرده است.

حمید باقری ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، هنگام مراجعه مردم به شهرداری‌ها برای دریافت پروانه ساختمانی، کدپستی واحد مربوطه در همان مرحله درج می‌شود و در مراجعات بعدی به دستگاه‌های خدمات‌رسان، همین کدپستی ده‌رقمی مبنای ارائه خدمات است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۶۵ درصد از اماکن روستایی و حدود ۸۵ درصد از اماکن شهری استان به طرح جی‌نف مجهز شده‌اند، افزود: اجرای این طرح مانعی محکم در مقابله با فساد، رانت و سوءاستفاده‌های سیستمی است و نقش مهمی در مدیریت یکپارچه داده‌های کشور و تحقق دولت الکترونیک دارد.

حمید باقری با اشاره به ضعف‌های سیستم کدپستی سنتی ادامه داد: در سیستم جدید، با تعریف یک «هویت مکانی یکتا» برای هر ملک و اتصال مستقیم آن به مختصات جغرافیایی دقیق، مشکلاتی مانند نبود دقت نقطه‌ای، تفکیک نشدن واحد‌ها و نبود اتصال مستقیم به نقشه‌های جغرافیایی برطرف می‌شود.

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: این طرح در عرصه‌های ملی مانند تحقق دولت هوشمند، یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی بین دستگاه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات شهری، مدیریت بحران و امدادرسانی دقیق‌تر، شفافیت املاک، عدالت مالیاتی و کاهش خطا و هزینه در ارسال مرسولات نقش کلیدی دارد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال اجرای این طرح در استان به ۹۵ درصد خواهد رسید، افزود: برای تکمیل کامل طرح، به‌روزرسانی نقشه‌های شهری و روستایی بسیار اهمیت دارد و از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها درخواست می‌کنیم آخرین نقشه‌های به‌روز را در اختیار اداره پست قرار دهند.

باقری گفت: دومین پیش‌نیاز مهم برای تکمیل این طرح، نصب پلاک‌های آبی در شهر‌ها و روستاهاست که در برخی مناطق هنوز به‌طور کامل اجرا نشده و می‌طلبد شهرداری‌ها به این حوزه ورود کنند.

وی با اشاره به اهمیت نام‌گذاری معابر نیز ادامه داد: شهرداری‌ها و بخشداری‌ها باید در خصوص نام‌گذاری معابر بدون نام اقدام کنند تا اداره پست بتواند پایگاه اطلاعاتی خود را سریع‌تر تکمیل کند.

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: پلاک آبی هوشمند دارای QR Code بوده و شامل اطلاعات کامل نشانی، تعداد طبقات و کدپستی هر واحد است.