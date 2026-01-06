رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از شناسایی و مهار فوری آتش‌سوزی در حاشیه رودخانه شور در جریان گشت و پایش مشترک یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستگاری با اعلام این خبر گفت: در جریان اجرای گشت و پایش مشترک یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری، یک مورد اقدام به آتش ‌سوزی از نوع توری ‌سوزی در حاشیه رودخانه شور شناسایی و بلافاصله با اقدام سریع نیروهای حاضر مهار شد.

وی افزود: بررسی ‌ها نشان داد این اقدام توسط یک واحد تولید گرانول از ضایعات انجام شده بود که با ورود به‌ موقع تیم‌ های گشت و پایش، آتش ‌سوزی در کوتاه ‌ترین زمان ممکن کنترل شد و از گسترش حریق و بروز خسارات بیشتر به محیط زیست منطقه جلوگیری به عمل آمد.

رستگاری با تأکید بر تداوم گشت‌ های نظارتی مشترک تصریح کرد: این گشت ‌ها به ‌صورت مستمر و دوره ‌ای با هدف پیشگیری از تخلفات زیست ‌محیطی، شناسایی به ‌موقع مخاطرات و واکنش سریع در راستای حفاظت از اکوسیستم ‌های آبی و خاکی شهرستان اجرا می‌ شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری بیان داشت: مشارکت و همکاری مردم نقش مؤثری در کاهش آسیب ‌ها و صیانت از محیط زیست دارد.

این مقام مسئول در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست ‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند.