به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن اطلاعیه شماره ۶ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می‌رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۵ ستاد انتخابات کشور در خصوص شرایط داوطلبان انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مذکور از جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

با استناد به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره ۱ آن، داوطلبان می‌توانند شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد در روز‌های مذکور از ساعت ۸ تا ۱۶ به وزارت کشور یا فرمانداری‌های اهواز، تبریز، تهران و بیرجند مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس‌دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه و دو قطعه عکس ۴×۶، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

گفتنی است در فرمانداری قم همانند وزارت کشور امکان ثبت‌نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم است. شایان ذکر است سن داوطلبان محترم به هنگام ثبت‌نام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد.