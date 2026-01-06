پخش زنده
بیش از ۴۵ میلیارد تومان امسال صرف هزینههای درمانی بیماران زیر پوشش کمیته امداد در بیمارستانهای استان اصفهان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در مراسم تجلیل ازسفیران امید بیمارستانها گفت: سال گذشته ۵۲ میلیارد تومان و طی ۹ ماهه امسال نیز بیش از ۴۵ میلیارد تومان صرف هزینههای درمانی بیماران زیر پوشش در بیمارستانها و تهیه تجهیزات موردنیاز بیماران خاص و سخت درمان شده که شامل اقلامی نظیر دستگاه اکسیژنساز، ویلچر، عصا، عینک، سمعک، تشک مواج و پوشینه است.
کریم زارع افزود: در میان جمعیت تحت حمایت این نهاد ۱۲ هزار و ۶۰۰ بیمار خاص و سهت درمان هستند که ۲ هزار و ۸۵۰ نفر از آنها نیازمند پوشینه میباشند.
وی به وضعیت بیماران زمینگیر اشاره کرد و گفت: در میان بیماران زیر پوشش ۳ هزار و ۷۵۰ نفر در وضعیت زمینگیری قرار دارند که مراقبتهای ویژهای میطلبند.
بگفته وی از این تعداد متاسفانه ۲ هزار و ۸۵۰ نفر نیازمند پوشینه هستند و تامین مستمر این وسیله برای حفظ کرامت و جلوگیری از عوارض، از اولویتهای اصلی ما در بین اقلام درمانی میباشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در مراسم تجلیل از مددکاران بیمارستانهای اصفهان، با تاکید بر جایگاه ارزشمند و انسانی حرفه مددکاری اجتماعی، گفت: بخش جدانشدنی از این رشته، عشق و نوعدوستی است.
دکتر محمد شیرانی با اشاره به نقش اثرگذار حضور در اردوهای جهادی نیز گفت: شرکت در این فعالیتها در مرحله نخست لطف خدا و در گام بعد به خودسازی و تعهد افرادی میانجامد که با انگیزه خدمت وارد این عرصه میشوند.
در پایان مراسم از مددکاران بیمارستانهای شهر اصفهان تجلیل شد.