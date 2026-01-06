به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در مراسم تجلیل ازسفیران امید بیمارستان‌ها گفت: سال گذشته ۵۲ میلیارد تومان و طی ۹ ماهه امسال نیز بیش از ۴۵ میلیارد تومان صرف هزینه‌های درمانی بیماران زیر پوشش در بیمارستان‌ها و تهیه تجهیزات موردنیاز بیماران خاص و سخت درمان شده که شامل اقلامی نظیر دستگاه اکسیژن‌ساز، ویلچر، عصا، عینک، سمعک، تشک مواج و پوشینه است.

کریم زارع افزود: در میان جمعیت تحت حمایت این نهاد ۱۲ هزار و ۶۰۰ بیمار خاص و سهت درمان هستند که ۲ هزار و ۸۵۰ نفر از آنها نیازمند پوشینه می‌باشند.

وی به وضعیت بیماران زمین‌گیر اشاره کرد و گفت: در میان بیماران زیر پوشش ۳ هزار و ۷۵۰ نفر در وضعیت زمین‌گیری قرار دارند که مراقبت‌های ویژه‌ای می‌طلبند.

بگفته وی از این تعداد متاسفانه ۲ هزار و ۸۵۰ نفر نیازمند پوشینه هستند و تامین مستمر این وسیله برای حفظ کرامت و جلوگیری از عوارض، از اولویت‌های اصلی ما در بین اقلام درمانی می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در مراسم تجلیل از مددکاران بیمارستان‌های اصفهان، با تاکید بر جایگاه ارزشمند و انسانی حرفه مددکاری اجتماعی، گفت: بخش جدانشدنی از این رشته، عشق و نوع‌دوستی است.

دکتر محمد شیرانی با اشاره به نقش اثرگذار حضور در اردو‌های جهادی نیز گفت: شرکت در این فعالیت‌ها در مرحله نخست لطف خدا و در گام بعد به خودسازی و تعهد افرادی می‌انجامد که با انگیزه خدمت وارد این عرصه می‌شوند.

در پایان مراسم از مددکاران بیمارستان‌های شهر اصفهان تجلیل شد.