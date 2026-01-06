همزمان با اجرای پویش بزرگ و سراسری افتتاح طرح‌های مهم صنعت آب و برق چندین طرح نیروگاه خورشیدی در استان قم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در این مراسم با اشاره به اینکه امروز شاهد افتتاح ۲/۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی وسط یکی از شرکت‌های خصوصی بخش سلفچگان بودیم، گفت: عملیات احداث طرح ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ورودی شهر قم کلید خورد.

اکبر بهنام جو افزود: در یک ماه آینده عملیات اجرایی یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی هم در استان قم شروع می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر نزدیک به هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در قسمت‌های مختلف سطح استان قم در حال احداث است.

در حاشیه این مراسم بخش سوم یکی از مجموعه‌های خصوصی بخش سلفچگان افتتاح شد که شامل کوره‌ای ست که به دست پیمانکاران داخلی به صورت کامل ساخته شده و حدود ۴ میلیون یورو صرفه جویی برای کشور داشته است.