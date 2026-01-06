رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: مردی حدود۶۰ ساله حین انجام کار، بر اثر سقوط سبد آجر از ارتفاع به ناحیه سر دچار جراحات شدید شد و جان خود را از دست داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جمشید محمدی با اشاره به اینکه صبح امروز، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه حین کار در شهر صومعه‌سرا، خیابان طالقانی به مرکز اورژانس اعلام شد گفت: بررسی‌های اولیه کارشناسان اورژانس حاکی از آن بود که مرد حدود۶۰ ساله حین انجام کار، بر اثر سقوط سبد آجر از ارتفاع به ناحیه سر دچار جراحات شدید شد.

وی با اشاره به اینکه پزشک اورژانس با اقدامات قانونی لازم مرگ این کارگر را تایید کرد افزود: پیکر وی در محل حادثه با هماهنگی و طبق ضوابط، به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد تا مراحل قانونی و قضایی انجام شود.