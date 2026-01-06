با اجرای فاز جدید توسعه کارخانه کمپوست قائم‌شهر، ظرفیت پردازش زباله این مجموعه به ۵۰۰ تن در روز افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عملیات مخلوط‌ریزی درون شبکه فنداسیون سالن تخمیر کارخانه کمپوست قائم‌شهر به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی طرح توسعه این مجموعه با سرعت در حال انجام است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، توسعه فاز تخمیر و هوادهی کارخانه کمپوست قائم‌شهر با هدف احداث ۱۱ هزار مترمربع سوله تخصصی در دستور کار قرار دارد که مراحل اجرایی آن هم‌اکنون در حال پیشرفت است.

با تکمیل این فاز، ظرفیت عملیاتی کارخانه کمپوست قائم‌شهر به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و این مجموعه قادر خواهد بود در یک شیفت کاری روزانه، ۵۰۰ تن زباله را پذیرش و فرآوری کند.

اجرای این طرح نقش مؤثری در ساماندهی مدیریت پسماند منطقه ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با بهره‌برداری کامل از این بخش، امکان مدیریت یکپارچه و اصولی زباله‌های تولیدی شهرستان‌های قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ فراهم می‌شود.

توسعه این زیرساخت‌ها گامی مهم در کاهش دفن پسماند، افزایش بهره‌وری فرآیندهای بازیافت و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی در مرکز مازندران به‌شمار می‌رود.