به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: در پی گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست لرستان در سطح مناطق تحت مدیریت استان، موفق شدند چندین گروه متخلف زیست محیطی را دستگیر کنند و از آنها ٢٠ قبضه اسلحه گلوله زنی و ساچمه زنی به همراه سایر ادوات کشف و ضبط گردید.

کامران فرمان پور افزود: در شهرستان سلسله در سطح منطقه شکار و صید ممنوع گرین ٩ قبضه اسلحه شکاری به همراه ٣٠ عددفشنگ، در حوزه استحفاظی منطقه شکار و صید ممنوع هشتادپهلو توسط نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست اداره کل چهار قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی و ساچمه زنی به همراه لاشه یک قطعه کبوتر وحشی، در منطقه حفاظت شده قالیکوه شهرستان الیگودرز چهار قبضه اسلحه شکاری به همراه لاشه یک قطعه کبک وحشی، در پناهگاه حیات وحش سفیدکوه ازنا دو قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی و ساچمه زنی به همراه لاشه یک رأس قوچ وحشی، در شهرستان خرم آباد یک قبضه اسلحه شکاری به همراه لاشه یک قطعه کبوتر وحشی از متخلفان زیست محیطی کشف و ضبط گردید.

وی با بیان اینکه حمل هرگونه سلاح در مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست ممنوع و تخلف است، اظهار داشت: محیط بانان و مأموران اجرایی در سطح استان به عنوان ضابطین خاص قضایی، به صورت شبانه روزی در این مناطق گشت زنی و از انجام هرگونه تخلف زیست محیطی جلوگیری کرده و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد قضایی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در پایان ضمن قدردانی از نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان در برخورد با متخلفین زیست محیطی، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست نمود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفات محیط زیستی مانند: شکار و صید غیرمجاز، آلودگی‌های محیط زیستی، پساب بلافاصله موضوع را به نزدیک‌ترین ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.