به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی اروند گفت: جلسه بررسی و پیگیری پروژه‌های توسعه‌ای شهری با محوریت منطقه آزاد اروند، به دعوت سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد و تصمیمات مهمی برای اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود سیما و منظر شهری آبادان و خرمشهر اتخاذ شد.

مصطفی خانزادی با بیان اینکه این جلسه به درخواست آقای مقتدایی، نماینده ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در امور توسعه اروند، برگزار شده است افزود: در این نشست، بیش از هجده طرح بزرگ و کوچک توسعه‌ای برای این دو شهر تصویب شد که نویدبخش تحولی مثبت در روند پیشرفت منطقه است. این طرح‌ها پیش‌تر نیز به مردم شریف منطقه وعده داده شده بود و اکنون دولت با تشکیل شورای توسعه استان خوزستان به ریاست آقای پورمحمدی و با محوریت اروند، گام عملی مهمی در این مسیر برداشته است.

وی گفت: در این جلسه، مقرر شد همه پروژه‌ها به‌صورت جداگانه بررسی شوند تا امکان عملیاتی‌سازی، زمان‌بندی دقیق و جمع‌بندی نهایی آنها فراهم شود. یکی از محور‌های مهم مطرح‌شده در این نشست، تأکید بر این موضوع بود که توسعه واقعی از زیباسازی، سیما و منظر شهری آغاز شود بر همین اساس، تصمیمات مؤثری برای ایجاد تحولات جدید در حوزه منظر شهری در دو شهر آبادان و خرمشهر اتخاذ شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی اروند همچنین افزود: در حوزه خدمات شهری نیز نوید داده شد که در حد توان، موضوعاتی نظیر جمع‌آوری نخاله‌ها و زباله‌ها، آسفالت خیابان‌ها و بهبود مبلمان شهری با جدیت دنبال شود تا رضایت و خرسندی شهروندان فراهم آید.

مصطفی خانزادی گفت: با شهرداری تهران نیز مذاکراتی شده که با مساعدت آقای دکتر زاکانی، شهردار تهران، منجر به ورود شهرداری تهران به پروژه‌های شهری منطقه شده است.

در این راستا، شهرداری منطقه سه تهران با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه در مرحله نخست همکاری خود را آغاز کرده که این روند در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

همچنین برنامه‌های روز‌های آینده نیز با حضور مسئولان ارشد از جمله جناب آقای دکتر زاکانی و سایر مقامات ذی‌ربط ادامه خواهد یافت تا روند اجرای مصوبات با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود..