رئیس سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با تاکید بر لزوم کاهش ضایعات در چرخه تولید تا مصرف محصولات کشاورزی تصریح کرد: کاهش ضایعات بدون تغییر فرهنگ مصرف امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گلمحمدی با اشاره به اهمیت عملکرد همگانی و رفتار عمومی در نحوه تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی، بر ضرورت تغییر رویکرد فرهنگی در کنار اقدامات فنی برای کاهش ضایعات کشاورزی تأکید کرد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جلسه کارگروه «ترویج فرهنگ درست مصرف در کاهش ضایعات» که امروز سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد، تولید بهرهور را تنها یکی از راههای کاهش ضایعات برشمرد و گفت: هر اقدامی در حوزه کشاورزی، از جمله اجرای الگوی کشت، بدون استقرار فرهنگ درست مصرف در روستا و میان کشاورزان به نتیجه نمیرسد.
وی با تأکيد بر اینکه با بخشنامه و دستورالعمل نمیتوان تغییری ایجاد کرد؛ اظهار داشت: باید فرهنگ را به دل روستا برد و با تبیین مزایای این الگو برای خود کشاورز، خانوادهاش و نسل آینده، آن را جا انداخت.
گل محمدی پیشگیری از تولید ضایعات را ضروری خواند و گفت: اول باید ضایعات تولید نکنیم و پیش از آنکه به فکر استفاده از پسماندها باشیم، باید تولید و انبارداری را به درستی انجام دهیم تا ضایعات ایجاد نشود. نمیشود سبزی را بد انبار کرد و بعد به فکر تولید خوراک دام از ضایعات آن بود.
رئیس سازمان تات با ابراز امیدواری به همراهی رسانهها و مراکز فرهنگی در تشویق مردم به کاهش ضایعات و مصرف بهینه، تصریح کرد: با تلاش یکی از جهادگران فقید، امروز کارخانه خوراک دام در ارومیه روزانه ۱۵ تن خوراک از ضایعات تولید میکند که این نمونه یک کار عملی و قابل تکرار است.