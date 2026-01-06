توزیع بیش از ۱۰۰ تن برنج دولتی در بهارستان
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری بهارستان از توزیع بیش از ۱۰۰ تن برنج تنظیم بازاری در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شهرام فارغی با اشاره به صدور مجوز تأمین و توزیع ۵۰ تن روغن خوراکی و ۲۲۵ تن برنج به نرخ دولتی گفت: این اقدام با هدف تنظیم بازار، رفع کمبود کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار انجام شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ تن برنج در بین خردهفروشان توزیع شده و روغن خوراکی نیز بهصورت روزانه و مویرگی در حال توزیع است و بهزودی بازار اشباع خواهد شد.
فارغی همچنین از برخورد قاطع با گرانفروشان، کمفروشان و محتکران خبر داد و بر تشدید نظارتها برای عرضه کالا با قیمت مصوب تأکید کرد.