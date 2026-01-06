آسمان صاف و غبارآلود، مهمان قم در روز‌های آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ عمدتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت، آسمان استان قم غالباً صاف و در برخی ساعات غبارآلود خواهد بود و وزش باد ملایم شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت در سطح استان انتظار می‌رود.

کارشناس هواشناسی قم ادامه داد:سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه آسمان صاف و غبارآلود در برخی ساعات خواهد بود و بیشینه دمای شهر قم به ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

صبوری افزود: چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه آسمان صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با غبار پیش‌بینی می‌شود. کمینه دمای شهر قم ۱ درجه و بیشینه دما ۱۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی ادامه داد: پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه نیز آسمان صاف و غبارآلود در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود و کمینه دما به صفر درجه و بیشینه دما به ۱۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی قم در پایان با اشاره به دما‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته گفت: پلنگ‌دره با ثبت ۵.۲ درجه سانتی‌گراد زیر صفر خنک‌ترین صبحگاه و با ۱۴.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را تجربه کرده است.