رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی مهمترین چالش فاضلاب شهری در کشور است، طرح تصفیه و بازچرخانی فاضلاب بندرعباس را الگویی موفق و قابل تعمیم به سایر شهرها دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در بازدید از تصفیهخانه فاضلاب بندرعباس گفت: هرچند بیشتر شهرهای کشور با مشکل فاضلاب شهری مواجهاند، اما حل این چالش در کلانشهرها از اولویت بالاتری برخوردار است و مدل مالی این طرح میتواند بهعنوان نمونهای موفق در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با ابراز رضایت از پیشرفت طرح ملی تصفیه و بازچرخانی فاضلاب بندرعباس، از رایزنی با بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز و پیگیری تزریق اعتبار از صندوق ملی محیط زیست خبر داد و افزود: این طرح با برنامه هفتم توسعه و استفاده از منابع آبی غیرمتعارف همراستا است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی بهویژه در زیست بوم های دریایی، ارتقای شاخصهای بهداشت عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان را از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح بیان کرد.
طرح تصفیه فاضلاب بندرعباس که اجرای جدی آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، اکنون به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و با مشارکت ایمیدرو و شش واحد صنعتی مستقر در بندرعباس و در قالب یک کنسرسیوم مشترک در حال اجراست. در این طرح، پساب تصفیهشده برای استفاده مجدد در صنایع خریداری میشود.
این طرح، دومین طرح بزرگ بازچرخانی فاضلاب شهری کشور است که توانایی تصفیه و استفاده مجدد از روزانه ۱۰۰ هزار مترمکعب آب را دارد. انصاری در جریان این بازدید، بخشهای مختلف تصفیهخانه از جمله واحدهای تصفیه تکمیلی، شیرینسازی و خروجی پساب را بررسی کرد.
معاون رئیسجمهور در پایان با غرس یک اصله نهال بومی در محوطه تصفیهخانه، بر ضرورت پیوند توسعه زیرساختی با حفاظت از محیط زیست و حرکت در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد.