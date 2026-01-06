پخش زنده
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای نظام رهگیری و شناسنامهدار کردن محصولات خام در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: اجرای این نظام، گامی مهم در راستای افزایش شفافیت، ایمنی و کیفیت محصولات کشاورزی و دامی، نظارت دقیقتر بر زنجیره تأمین و حمایت از حقوق مصرفکننده محسوب میشود.
وی با اشاره به استقرار نظام رهگیری و شناسنامهدار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری از ارزیابی این محصولات از نظر باقیمانده سموم، نیترات، فلزات سنگین و داروهای دامی در زنجیره تأمین خبر داد.