به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: اجرای این نظام، گامی مهم در راستای افزایش شفافیت، ایمنی و کیفیت محصولات کشاورزی و دامی، نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تأمین و حمایت از حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

وی با اشاره به استقرار نظام رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری از ارزیابی این محصولات از نظر باقیمانده سموم، نیترات، فلزات سنگین و دارو‌های دامی در زنجیره تأمین خبر داد.