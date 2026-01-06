مدیر کل دامپزشکی استان البرز گفت:در ۹ ماهه امسال بیش از ۶۰ هزار مورد بازدید و نظارت بهداشتی از مراکز عرضه، نگهداری، توزیع و فرآوری فرآورده‌های خام دامی، شامل کشتارگاه‌های دام و طیور، قصابی‌ها، سردخانه‌ها، مراکز بسته‌بندی و واحد‌های عرضه مواد پروتئینی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، جمالی گفت: بیش از ۱۰۶ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی ضبط و بیش از ۵۸ هزار کیلوگرم معدوم‌سازی شده است. همچنین ۱۸۰ پرونده تخلف بهداشتی برای واحد‌های متخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به نظارت بهداشتی بر کشتار دام و طیور اظهار داشت: در این مدت، بیش از ۱۱۸ هزار رأس دام سبک و سنگین و بیش از ۱۵ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت کامل بهداشتی و شرعی دامپزشکی کشتار شده‌اند و لاشه‌ها و احشاء قبل از ورود به چرخه مصرف، به‌طور دقیق مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

وی گفت: در جریان بازرسی‌های قبل و بعد از کشتار، مواردی از لاشه‌ها و احشاء غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شده که این امر نقش مؤثری در پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز همچنین بر نقش مهم همکاری شهروندان در ارتقای سلامت مواد غذایی تأکید کرد و گفت: گزارش به‌موقع تخلفات بهداشتی و رعایت توصیه‌های دامپزشکی در هنگام خرید و مصرف فرآورده‌های خام دامی، تضمین‌کننده سلامت جامعه خواهد بود.