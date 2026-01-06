پخش زنده
دو روز از آغاز اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش «ثبتیمبنا» در بخشهایی از استانهای منتخب کشور میگذرد؛ طرحی که بهعنوان نقطه عطفی در تحول نظام آماری ایران، جایگزین تدریجی سرشماریهای سنتی خانهبهخانه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما در این شیوه نوین، بخش عمده اطلاعات جمعیتی، مسکونی و مکانی از دادهها و اطلاعات ثبتشده شهروندان در سامانهها و پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی گردآوری میشود. با این حال، حدود ۲۰ درصد از عملیات سرشماری همچنان به مراجعه حضوری مأموران مرکز آمار ایران به منازل اختصاص دارد؛ مراجعاتی که با طرح پرسشهای کلی و مشخص انجام میشود و نیازمند همکاری مستقیم مردم است.
غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ سال آینده اجرا خواهد شد و در حال حاضر، بر اساس روشهای نوین و در قالب یک فرآیند گامبهگام در حال آمادهسازی است.
وی این دوره رامرحله ثبت پایه دانست و گفت: در سرشماری جدید از دادههای ثبتشده در دستگاههای اجرایی استفاده میکنیم و ثبت احوال، آموزشوپرورش و وزارت کشور از جمله دستگاههای پیشتاز در همکاری با مرکز آمار ایران هستند. در استان تهران نیز مرحله آزمایشی این سرشماری بهطور رسمی آغاز شده است.
حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با روش ثبتیمبنا در استان تهران آغاز شده و این عملیات تا چهارم بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی این سرشماری را آغاز یک تحول اساسی در مقایسه با شیوههای سنتی گذشته دانست و افزود: روش جدید موجب افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، صرفهجویی در منابع، ارتقای دقت و کیفیت اطلاعات آماری، تقویت زیرساختهای آماری، توسعه دولت الکترونیک و یکپارچگی دادهها میشود.
آغاز مرحله آزمایشی سرشماری ثبتی مبنا در استان یزد
سپهری هدف از اجرای آزمایشی این طرح را شناسایی و رفع چالشهای احتمالی، ارزیابی دقیق فرآیندها و آمادهسازی تیمهای اجرایی عنوان کرد و گفت: این مرحله بهصورت آزمایشی در سراسر کشور اجرا میشود و استان تهران بهعنوان یکی از استانهای پایلوت، نقش مهمی در این طرح دارد.
به گفته وی، در استان تهران سه منطقه شهری و یک شهرستان بهعنوان محدودههای اجرای سرشماری آزمایشی انتخاب شدهاند که شامل منطقه ۱۳، منطقه ۹ و شهرستان پیشوا است. همچنین در منطقه یک، محدوده ولنجک، در منطقه سه محدوده خیابانهای میرزای شیرازی و ملاصدرا، در منطقه ۹ محدوده استاد معین و در شهرستان پیشوا محدوده میدان امام خمینی (ره) به همراه هفت روستا تحت پوشش این طرح قرار دارند.
مرحله آزمایشی سرشماری ثبتیمبنا همچنین در استان یزد از جمله شهرستان تفت آغاز شده است. در این مرحله که به مدت ۲۰ روز و تا سوم بهمنماه ادامه دارد، شهر تفت بهعنوان نمونه شهری و دهستان پیشکوه بهعنوان نمونه روستایی انتخاب شدهاند. در این طرح، ۹ مأمور آمارگیر آموزشدیده با مراجعه حضوری به خانوارها، حدود ۵۰ قلم اطلاعاتی مرتبط با ویژگیهای جمعیتی، مسکونی و مکانی را بهصورت الکترونیکی و با استفاده از تبلت گردآوری میکنند.
در استان اردبیل نیز اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا از روز یکشنبه ۱۴ دیماه در شهرستان گرمی آغاز شده است. داود شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل، با بیان اینکه این سرشماری به مدت ۲۰ روز و تا سوم بهمنماه ادامه خواهد داشت، گفت: هدف از اجرای این مرحله آزمایشی، شناسایی موانع و چالشهای احتمالی برای سرشماری سراسری سال آینده است.
وی با اشاره به اینکه در این مرحله بیش از ۲ هزار و ۵۳۶ خانوار شهری و روستایی در شهرستان گرمی سرشماری میشوند، تأکید کرد: اطلاعات جمعآوریشده کاملاً محرمانه است و نتایج این سرشماری، مبنای برنامهریزی ۱۰ سال آینده کشور خواهد بود.
بر اساس اعلام مسئولان، مأموران آمارگیر در تمامی استانها دارای کارت شناسایی معتبر، جلیقه مخصوص با آرم و هولوگرام مرکز آمار ایران هستند و همهروزه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ یا ۲۰ با مراجعه حضوری، اطلاعات را بهصورت الکترونیکی ثبت میکنند. مسئولان اجرای طرح از شهروندان خواستهاند با آمارگیران همکاری کرده و اطلاعات دقیق و صحیح ارائه دهند؛ چراکه کیفیت این دادهها نقش تعیینکنندهای در برنامهریزی و تصمیمگیریهای کلان کشور دارد.
برای افزایش اعتماد عمومی و راستیآزمایی هویت مأموران، شهروندان میتوانند با شماره گیری #۸۵۱۰۰*۵۰۰* شناسه کارت آمارگیران را ارسال کنند که بلافاصله پیامک تأیید هویت مأمور برای آنان ارسال خواهد شد.
گزارش از زهرا شفیعی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما