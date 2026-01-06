طرح "مدارس جوار" با هدف پیوند آموزش فنی و مهارتی و بخش اجرایی کشاورزی در آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،طرح «مدارس جوار» با هدف پیوند آموزش‌های فنی‌ـ‌مهارتی و بخش اجرایی کشاورزی در هنرستان کشاورزی ولیعصر (عج) آباده اجرا شد.

این نشست با هدف هم افزایی میان هنرستان‌های کشاورزی و بخش اجرایی، بررسی ظرفیت‌های موجود، شناسایی نیاز‌های مهارتی هنرجویان و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای آموزش‌های کاربردی و اشتغال‌محور برگزار شد.

راهکار‌های توسعه آموزش‌های عملی و میدانی، حمایت از برنامه‌های مهارت‌محور هنرجویان، تامین بخشی از نهاده‌ها و تجهیزات آموزشی، اجرای طرح‌های مشترک آموزشی و ایجاد زمینه ارتباط موثر هنرجویان با بازار کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر نقش مکانیزاسیون کشاورزی، به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، ارتقای دانش فنی هنرجویان در حوزه تولیدات گیاهی و دامی و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی ـ ترویجی جهاد کشاورزی در فرآیند آموزش تاکید شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.