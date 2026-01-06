پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: از حراست ادارات انتظار داریم برای فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی پایکار بیایند و از ظرفیت خانوادهها و کارکنان ادارات در این زمینه استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طالبی در جلسه هماهنگی مدیران دفاتر حراست ادارات استان در خصوص مدیریت مصرف بهینه انرژی اظهار کرد: باید فرهنگسازی از ادارات شروع شود و در این راستا شرکت گاز تاکنون ۸۰ میلیارد تومان در بهینهسازی ادارات هزینه کرده و موتورخانهها را به صورت رایگان بهینهسازی کردیم.
وی افزود: قانون مکلف کرده که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ باید ۲۰ درصد مصرف انرژی در سطح ادارات کاهش یابد و اگر این موضوع رعایت نشود، قبضهای سنگینی متوجه ادارات خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان در بخش فرهنگسازی گفت: تفاهمنامه با صدا و سیما در زمینه تولید انیمیشن، زیرنویس و کلیپ منعقد شده است. همچنین با آموزش و پرورش در قالب همیار گاز برای آموزش دانشآموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی در فضای مجازی تفاهمنامه منعقد شده است تا بستر فرهنگسازی از دوران کودکی فراهم شود.
طالبی با اشاره به اینکه ایران سومین تولیدکننده گاز جهان است، گفت: متأسفانه ۵ و نیم برابر سرانه جهانی گاز مصرف میکنیم و به اندازه ۷ کشور اروپایی با جمعیت بالغ بر ۲۵۰ میلیون نفر گاز مصرف میکنیم که نشان میدهد در زمینه مدیریت مصرف خوب عمل نکردهایم.
وی تصریح کرد: در هدررفت منابع انرژی، ۱۰۱ میلیارد دلار ضرر داریم. اگر در بخش خانگی مصرف را مدیریت کنیم، سالانه ۲۰ میلیارد دلار صرفهجویی خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: بیش از ۸۰ درصد مردم استان الگوی مصرف را رعایت میکنند اما ۲۰ درصد رعایت نمیکنند و بیشترین مصرف انرژی استان را به خود اختصاص میدهند که حتماً توسط شرکت گاز جریمههای سنگینی خواهند شد.
طالبی گفت: همه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که الگوی مصرف را رعایت کنند، گاز رایگان دریافت میکنند و تاکنون ۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای لولهکشی مددجویان تخصیص داده شده است.
وی در بخش گازرسانی به روستاها اظهار کرد: ۹۹ درصد از ۱۱۵۰ روستای واجد شرایط بالای ۲۰ خانوار گازدار شدهاند و ۷۳ روستا در دهه فجر امسال از نعمت گاز برخوردار خواهند شد. استان کهگیلویه و بویراحمد جزو ۴ استان برتر کشور در گازرسانی است و همه شهرها و صنایع ابلاغ شده نیز گازدار شدهاند.
مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین از احداث اولین ساختمان مدیریت بحران استان با مقاومت بالا در برابر زلزله ۸ و نیم ریشتر در مجموعه شرکت گاز خبر داد و افزود: برای اولین بار در شرکت گاز، باشگاه بدنسازی برای ارتقای بهرهوری کارکنان راهاندازی شد.