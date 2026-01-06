در شورای اجتماعی استانداری همدان با حضور نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، بر ساماندهی و رسیدگی به مسائل کودکان کار و بازمانده از تحصیل تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این نشست بر ضرورت بروزرسانی و شفاف سازی آمار‌ها برای رسیدگی بهتر به این قشر تأکید کرد و گفت: تاکنون ۱۲۷ کودک کار در بهزیستی همدان شناسایی شده است که باید برنامه سازی‌ها بر اساس هر منطقه انجام و قوانین مطابق آن شهر یا روستا بومی سازی شود.

حمید ملانوری شمسی افزود: در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصمیم گیری‌ها باید تخصصی و عملیاتی باشد و همگی بسیج شوند تا هیچ کودکی از تحصیل جا نماند و تمام هزینه‌های مربوط به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل که حدود ۲۰۶۷ نفر هستند از سوی استانداری همدان پرداخت می‌شود.

او تأکید کرد: مسئولان در جلسات استانداری با طرح و برنامه پیشنهادی حاضر شوند و آمار دقیق و بروز ارائه دهند.

تغییر اسم گرمخانه ها؛ پیگیری تأسیس مدرسه، کار و تحصیل از برنامه‌های پیش روی مسئولان استان است که در این نشست مصوب شد.