فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۲ تن و ۴۷۰ کیلوگرم چوب و زغال فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ محمدرضا یاری گفت: ماموران پلیس کرمانشاه پس از اطلاع مبنی بر قطع درختان ونگهداری زغال قاچاق در سطح شهر و روستاهای سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در بررسیهای صورت گرفته، ۲ تن چوب و زغال قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال کشف شد.
سرهنگ یاری در پایان از تشکیل پروندهای در این راستا جهت بررسیهای تکمیلی خبر داد.