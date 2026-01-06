امروز قیمت دلار در تالار اول مرکز مبادله ۸۰ هزار و ۳۱۴ تومان بود. همچنین حواله دلار در تالار دوم هم با قیمت ۱۱۷ هزار و ۴۶ تومان معامله شد.

به گزارش خبرگزای صداوسیما، بر اساس آخرین قیمت‌های اعلامی، هم‌اکنون نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به ۱۳۲ هزار و ۲۶۰ تومان رسیده است و نرخ حواله دلار نیز ۱۲۸ هزار و ۴۰۸ تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت اسکناس یورو ۱۵۴ هزار و ۹۴۳ تومان و نرخ حواله یورو ۱۵۰ هزار و ۴۳۰ تومان اعلام شده است. درهم امارات نیز در بازار اسکناس ۳۶ هزار و ۱۳ تومان و در تالار حواله ۳۴ هزار و ۹۶۴ تومان قیمت‌گذاری شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بازار ارز در مرکز مبادله، پس از اجرای سیاست تک‌نرخی، به‌عنوان مرجع اصلی تأمین ارز کالا‌ها و خدمات ایفای نقش می‌کند و نوسانات نرخ‌ها از مسیر همین تالار دنبال می‌شود.