استاندار همدان امروز با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، به‌صورت مستقیم و تلفنی، پاسخ‌گوی درخواست‌ها و مشکلات شهروندان استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این ارتباط تلفنی، تعدادی از شهروندان و فعالان اقتصادی استان همدان مشکلات و درخواست‌های خود را با استاندار در میان گذاشتند که پس از بررسی اولیه، برای رسیدگی کارشناسی و اقدام لازم به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارجاع شد.

همچنین استاندار همدان امروز با برگزاری ملاقات مردمی به‌صورت حضوری، به بررسی درخواست‌ها و مشکلات شهروندان پرداخت و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مطالبات مطرح‌شده صادر کرد.

در سامانه سامد که سامانه ارتباطات مردمی با مسئولان استان همدان است مردم از طریق شماره تماس ۱۱۱ مستقیم با مسئولان دستگاه‌های اجرایی ارتباط برقرار و مشکلات خود را مطرح می‌کنند.

این سامانه که هر روز فعال است از ساعت ۸ تا ۹ صبح و ۱۱ تا ۱۴ بعد از ظهر آماده شنیدن مشکلات مردمی در حوزه ه‌ای مختلف معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.