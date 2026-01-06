پخش زنده
مهدی جانبی ورزشکار شایسته و پرافتخار شهرستان بهارستان، با نظر فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران و در پی عملکرد فنی مطلوب، به اردوی تیم ملی کبدی ساحلی دعوت شد تا در مسیر آمادهسازی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ چین، در جمع ملیپوشان کشورمان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره ورزش و جوانان، این دعوت را در پی عملکرد فنی مطلوب و توانمندیهای قابل توجه مهدی جانبی صورت گرفته و وی به منظور حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی ساحلی برای شرکت در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ سانیای چین، به جمع ملیپوشان کشورمان پیوسته است.
کبدی به عنوان یکی از رشتههای پرتحرک و ریشهدار آسیایی، تلفیقی از قدرت بدنی، سرعت، چابکی، تمرکز و تاکتیک است که در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در رقابتهای بینالمللی و آسیایی پیدا کرده است.
کبدی ساحلی نیز با قوانین خاص خود و انجام مسابقات بر روی شن، از جذابترین و پویاترین رشتههای حاضر در بازیهای آسیایی به شمار میرود و تیم ملی ایران همواره یکی از مدعیان اصلی این رقابتها بوده است.
اردوی تیم ملی کبدی ساحلی با هدف ارتقای آمادگی جسمانی و فنی بازیکنان، هماهنگی تیمی و انتخاب ترکیب نهایی برای حضور قدرتمند در این رویداد بزرگ آسیایی برگزار میشود.