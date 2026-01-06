دبیر جایزه جهانی اربعین با تاکید بر رشد چشمگیر تعداد آثار دریافتی یازدهمین دوره این جشنواره گفت: بیشتر جوایز این دوره از جشنواره به ایرانی‌ها و عراقی‌ها تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی‌نیشابوری دبیر جایزه جهانی اربعین گزارشی از آثار رسیده و مراحل داوری و برگزیدگان ارائه کرد و گفت: دبیرخانه این جشنواره ۳۷ هزار و ۸۱۶ اثر در هفت رشته فیلم، شعر، عکس، کتاب، سفرنامه و داستان، فضای مجازی و خوشنویسی از ۴۷ کشور دریافت کرد که در بین آنان، آثاری از مسیحیان، هندو‌ها و بودایی‌ها نیز وجود دارد.

حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی‌نیشابوری ادامه داد: داوران از میان آثار رسیده نفرات اول تا سوم و آثار شایسته تقدیر را انتخاب کرده و با اهدای جوایز، لوح تقدیر و تندیس از برگزیدگان تجلیل شد.

وی افزود: صاحبان آثار برتر، منتخب و شایسته تقدیر از کشور‌های ایران، عراق، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، یمن، ایتالیا، بحرین، لبنان و آفریقا بودند و بیشترین جوایز نیز به ایرانی‌ها و عراقی‌ها تعلق گرفت.

دبیر جایزه جهانی اربعین تصریح کرد: آثار رسیده به این جشنواره، نسبت به دوره‌های قبلی رشد قابل توجهی داشت و از همه مجموعه‌هایی که برای رساندن صدای اربعین به جهانیان تلاش دارند، برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن دوره دوازدهم این رویداد، دعوت می‌کنیم.

در آیین اختتامیه یازدهمین سوگواره جایزه جهانی اربعین، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، استاندار کربلا و جمعی از علما، روحانیان، مسئولان عراقی، جمعی اصحاب هنر و رسانه از ایران و عراق و مهمانانی از کشور‌های مختلف حضور داشتند.

در این مراسم، نفرات اول تا سوم و آثار شایسته تقدیر یازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین انتخاب و با اهدای جوایز، لوح تقدیر و تندیس از برگزیدگان تجلیل شد.

همچنین، در سوگ ارتحال بانوی بزرگ و قهرمان کربلا، مرثیه سرایی و نمایش آئینی تعزیه گروه عراقی برگزار و از رهبران و شهدای مقاومت نیز تجلیل شد.

در بخش پایانی مراسم نیز، از دو جلد کتاب عکس یازدهمین جایزه جهانی اربعین و پوستر فراخوان دوازدهمین جایزه جهانی اربعین رونمایی شد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هنرمندان، پژوهشگران، خبرنگاران و فعالان فرهنگی سراسر جهان را با هدف تبیین و ترویج فرهنگ زیارت اربعین حسینی در سطح جهانی، به مشارکت در این رویداد دعوت کرده است.

در این فراخوان، از همۀ علاقه‌مندان خواسته شد تا آثار تولیدی خود در حوزه‌های مختلف هنری و رسانه‌ای دربارۀ ابعاد معنوی، انسانی و اجتماعی این حرکت بزرگ را به دبیرخانه دوازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین ارسال کنند. هدف از این حرکت، حفظ و انتقال پیام جهانی اربعین و انعکاس جلوه‌های وحدت، ایثار و معنویت در این پدیده جهانی است.