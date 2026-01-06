به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: ماموران این یگان در جریان پایش شبانه روزی مناطق تحت مدیریت، ۲ گروه متخلف که هر کدام اقدام به قطع یک اصله درخت بلوط کرده بودند رو‌به‌رو شدند و پس از توقف فعالیت، ادوات جرم کشف و متخلفان را بازداشت کردند.

محمدامین بیرامی افزود: قطع هر اصله درخت بلوط کهنسال، فرآیند ترسیب کربن و پایداری خاک را مختل می‌کند و به همین دلیل برای رسیدگی به جرم تخریب منابع ملی و آسیب به ذخایر ژنتیکی زاگرس، پرونده‌ها به مراجع قضایی ارسال شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون بیان کرد: دشت برم کازرون به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره ارژن و پریشان، نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی جنوب کشور را دارد.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.