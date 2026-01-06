کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، پس از برگزاری جلسه و بررسی گزارشات واصله و استماع نظر دعوت شدگان، احکام متخلفان فینال لیگ برتر آزاد را اعلام کرد.

محرومیت از حضور در سالن مسابقات، فعالیت در کشتی و جریمه نقدی

محرومیت از حضور در سالن مسابقات، فعالیت در کشتی و جریمه نقدی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احکام صادره به شرح زیر است:

کمیل قاسمی مربی باشگاه استقلال جویبار، تخلف نامبرده محرز گردید و به یکسال محرومیت از سالن برگزاری مسابقات محکوم شد که با توجه به سابقه قهرمانی و افتخارات ایشان، این محرومیت به ۳ ماه (به صورت قطعی) تقلیل یافت.

حسین نقیبی مربی باشگاه استقلال جویبار، تخلف نامبرده محرز گردید و به مدت ۶ ماه محرومیت به صورت قطعی از حضور در سالن برگزاری مسابقات محکوم شد.

اسداله رضایی سرپرست باشگاه استقلال جویبار، تخلف نامبرده محرز گردید و به توبیخ و درج در پرونده محکوم شد.

سلمان قادری مدیر باشگاه استقلال جویبار، تخلف نامبرده محرز گردید و به توبیخ و درج در پرونده محکوم شد.

باشگاه استقلال جویبار با توجه به محرز شدن تخلف، به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

علی مومنی کشتی گیر باشگاه ستارگان پاس ساری، تخلف نامبرده محرز گردید و با توجه به انصراف باشگاه ستارگان ساری نسبت به شکایت خود، به توبیخ و درج در پرونده محکوم شد.

مرتضی قربانی مدیرعامل باشگاه ستارگان پاس ساری، تخلف نامبرده محرز گردید و به مدت یک سال محرومیت قطعی از حضور در کلیه فعالیت‌های ورزشی کشتی محکوم گردید.

باشگاه ستارگان پاس ساری با توجه به محرز شدن تخلف، به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید.

کمیته انضباطی فدراسیون کشتی این احکام را با توجه به برهم زدن نظم سالن برگزاری، ترک سالن و پایبند نبودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای مسابقات صادر کرده است.