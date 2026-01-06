\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0631\u0648\u0646\u062f \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0648\u0634\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a.\n