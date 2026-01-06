صنایع و شرکت‌های فعال در عرصه تولید خوراک دام و طیور تازه‌ترین محصولات خود را در نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان به نمایش گذاشتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که از امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ در بوستان گفتگوی تهران آغاز به کار کرده است، شرکت‌ها، تولیدکنندگان، پژوهشگران و فعالان حوزه خوراک دام، طیور و آبزیان، تازه‌ترین محصولات، تجهیزات و خدمات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهند.

این نمایشگاه با محوریت «خوراک سالم، غذای سالم» و با حضور فعالان صنعت، کارشناسان و شرکت‌های فعال در صنعت خوراک دام‌وطیور برگزار می‌شود و هدف آن، ارتقای ایمنی و کیفیت زنجیره تولید خوراک و غذا تعریف شده است.