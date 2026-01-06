مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و جمعی از مدیران نیز به منظور تبریک سال نو میلادی در بخشی از این مراسم شرکت کردند.

کلیسای مسروپ مربوط به دوره قاجار است که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کلیسای مسروپ اراک حدود ۲۰۰ سال قدمت دارد و در خیابان شهید چمران (نیسانیان) اراک واقع شده که در سال ۷۹ به ثبت آثار ملی رسیده است.

حدود ۷۰ شهروند از جامعه ارامنه کشور در استان مرکزی سکونت دارند.

مسیحیان ساکن استان مرکزی اغلب از شاخه گریگوری هستند که سالروز میلاد حضرت مسیح (ع) را ۶ روز پس از آغاز سال نو مسیحی جشن می‌گیرند.