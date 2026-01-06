پخش زنده
مجوز تأسیس گروه پژوهشی تغییر اقلیم و محیط زیست شرق کشور اخذ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: یکی از مهمترین اهداف تأسیس گروه پژوهشی تغییر اقلیم و محیط زیست شرق کشور،میتوان به توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، ارتقای سطح آموزشهای محیط زیستی، ارائه راهکارهای علمی برای حل مسائل زیست محیطی شرق کشور، پشتیبانی علمی از برنامههای آمایشی بلندمدت استان و نهادینه سازی الگوی توسعه مبتنی بر محیط زیست اشاره کرد.
محمودی افزود: توسعه استان طی دهههای آتی ناچار به حرکت در مسیر توسعه متوازن، هوشمند و سازگار با محیط زیست است و این گروه پژوهشی میتواند به عنوان اتاق فکر علمی استان پشتوانه تصمیم سازیهای کلان در حوزه آمایش سرزمین، مدیریت منابع طبیعی، تاب آوری اقلیمی و امنیت محیط زیستی عمل کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به جایگاه علمی ممتاز این دانشگاه به ویژه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست میتواند بستری ارزشمند برای توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی میان دستگاههای اجرایی استان، مراکز دانشگاهی، پژوهشگاهها و نخبگان علمی فراهم کرده و موجب همافزایی موثر میان علم و اجرا خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با تاکید بر نگاه آینده نگرانه این اقدام گفت: تأسیس این گروه پژوهشی گامی مهم در مسیر تمرکز زدایی علمی، بهره گیری از ظرفیتهای استانی و تقویت نقش استانها در تولید دانش محیط زیستی کشور محسوب میشود.
محمودی همچنین به اهمیت همکاریهای منطقهای و بینالمللی اشاره کرد و افزود: با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی استان و سابقه همکاریهای علمی با کشورهای همسایه، این گروه پژوهشی میتواند بستر مناسبی برای توسعه دیپلماسی علمی محیط زیست، اجرای پروژههای مشترک منطقهای، مدیریت بحرانهای فرامرزی نظیر ریزگردها و حفاظت از مسیرهای مهاجرت گونههای حیات وحش فراهم سازد.
وی در پایان گفت: گروه پژوهشی تغییر اقلیم و محیط زیست شرق کشور به محور تولید فکر، سیاست سازی علمی و هدایت توسعه پایدار استان بدل شده و نقشی تعیین کننده در آینده محیط زیستی شرق ایران ایفاء کند.