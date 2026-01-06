سرشماری حیات وحش پستاندار در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی توسط کارشناسان، ماموران یگان حفاظت و محیط بانان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سرشماری زمستانه حیات وحش در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی محیط بانی وارنگرود توسط ۱۴ تیم متشکل از کارشناسان و محیط بانان تا سه روز آینده انجام می‌شود و تا پایان دی ماه در سراسر استان ادامه دارد.

در این برنامه نسبت به سرشماری گونه‌های شاخص حیات وحش از جمله کل و بز، با هدف دستیابی به تعداد، تراکم و تنوع حیات وحش جهت برنامه ریزی اقدام لازم انجام می‌شود.

هر ساله برنامه‌های سرشماری وحوش با دقت و حساسیت خاصی اجرا و گزارش‌های آن نیز تدوین می‌شود.

هدف از برگزاری برنامه‌های سرشماری اطلاع از وضعیت زاد و ولد، شناسایی تعرضات و تهدیدات گونه‌ها در منطق و زیستگاه‌ها و برنامه ریزی جهت مدیریت هرچه بهتر حیات وحش است.

پلنگ، خرس قهو‌ای، کاراکال، سیاه گوش، قوچ و میش و کل و بز از گونه‌های جانوری شاخص این منطقه هستند.

منطقه حفاظت شده البرز جنوبی ۶۴ هزار هکتار وسعت دارد که یکی از زیستگاه‌های مهم کل و بز استان و کشور میباشد.