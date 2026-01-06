لیام روزنیور به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال چلسی معرفی شد و قراردادی تا سال ۲۰۳۲ با این باشگاه امضا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال چلسی به صورت رسمی اعلام کرد که لیام روزنیور به عنوان سرمربی تیم مردان منصوب کرده است.

این مربی انگلیسی قراردادی تا سال ۲۰۳۲ با باشگاه امضا کرده است.

روزنیور پس از موفقیت در مربیگری در خارج از کشور با باشگاه فرانسوی استراسبورگ، جایی که در اولین فصل حضورش این تیم را پس از ۱۹ سال به رقابت‌های اروپایی رساند، به چلسی می‌آید. او پیش از این نیز در هال سیتی و دربی کانتی در انگلستان فعالیت داشته است.

باشگاه تأکید کرده است که روزنیور توانایی بالایی در ساختن تیم‌هایی با سبک بازی مشخص و حفظ بالاترین استاندارد‌ها در بازیکنان دارد و با پشتیبانی کامل، مسئولیت هدایت چلسی در فصل جاری و آینده را بر عهده خواهد داشت.