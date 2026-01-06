انسداد تردد در باند جنوبی آزادراه تهران کرج
به علت اجرای کارگاه جادهای در باند جنوبی آزادراه تهران کرج انسداد تردد در این محور اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،
براساس اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: در پی اجرای عملیات نصب پل عابر پیاده بتنی در باند جنوبی آزادراه تهران- کرج (محدوده پیکانشهر)، انسداد تردد در این محور اعمال میشود.
این انسداد از تاریخ ۱۷ لغایت ۱۸ دی ۱۴۰۴ از کیلومتر ۵۰۰+۸ الی ۷۰۰+۸ در باند جنوبی آزادراه تهران- کرج (محدوده پیکانشهر) بهمدت دو شب از ساعت ۲۳:۰۰ لغایت ۰۵:۰۰ صبح انجام می شود.
محور فوق در زمان انجام عملیات مسدود و تردد از محور جایگزین بزرگراه شهید همدانی و شهید لشکری امکانپذیر است.