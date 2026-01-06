به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار احمد وحیدی سه شنبه ۱۶ دی در ویژه برنامه «یاد یاران»، گردهمایی رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان اظهار کرد: در تاریخ منطقه بسیاری از آزادگان عالم خودشان را پیرو، حامی و بهره‌گیر از تفکرات شهید سلیمانی می‌دانند.



وی افزود: شهید سلیمانی فقط یک فرد نبود و به فرموده رهبری، یک مکتب و جریان ساری و جاری در جامعه ایران و منطقه بود. بنابراین باید او را از همه ابعاد وجود بازشناسی کنیم و از او درس‌های فراوان بگیریم.



سردار وحیدی بیان کرد: امروز یاد و نام او جنبه اسطوره‌ای پیدا کرده یعنی هر کسی می‌تواند بخشی از وجود خود را در قالب او معنا کند و از او الهام بگیرد.



تشییع حاج قاسم هنگامه‌ای شگفتی‌آور بود

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حضور چندین میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر سرداران مقاومت گفت: آن چنان شهید سلیمانی با روح و پیکر جامعه آمیخته شده که هنگامه بزرگ در تشییع او شگفتی‌آور بود. یک شخصیت نظامی چنین جایگاهی پیدا می‌کند فراتر از هر گونه ساختارهای محدودکننده و فراتر از هر عنوان در قلب و روح نه فقط مردم ایران بلکه در منطقه و بسیاری از کشورهای دیگر جا گرفت که برایش بزرگداشت گرفتند.



وی افزود: چگونه یک فرد اینگونه با همه احساسات، عواطف و عقلانیت مردم درآمیزد و این چنین جایگاهی پیدا می‌کند؟خیلی مهم این است که شخصیت چندبعدی می‌سازد.



سردار وحیدی گفت: شهید سلیمانی عزیز بازسازی هویت انقلابی ملت ما و ارائه و مظهر تجلی او در دوره اخیر ما بود و تمام آرمان‌های انقلابی و مجاهدانه ملت و جوانان ما در قالب این شهید بروز می‌کند. خیلی مهم است که یک ملت عزت خود را در قالب یک شخصیت بازنمایی کند، ملت ما این را در قالب شخصیت حاج قاسم سلیمانی دیدند.



وی اظهار کرد: حاج قاسم هویت معنوی و دینی مردم را در درون خود متبلور کرد و احساسات معنوی مردم در بروز آن شخصیت خود را نشان داد.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بیان کرد: حاج قاسم اوج مردم‌داری، با مردم بودن و خدمتگزار مردم بودن و مردم‌دوست‌ بودن را نشان داد. شخصیتی که همزمان که در جبهه مقاومت رشادت و پیروزی می‌آفرید، زمانی که لازم بود چکمه به پا کرد و در سیل خوزستان به کمک مردم رفت.



وی ادامه داد: جوانان ما از هر عقیده و هر مسلک زندگی به این شهید بزرگوار عشق می‌ورزند. شهید سلیمانی مسائل مختلف را آنگونه به جلو می‌برد که نه فقط ملت ما و جبهه‌های مقاومت، به یک سنگر مقاومت در دنیا تبدیل شده بود و کسی در دنیا می‌خواست کاری بکند احساس می‌کرد حاج قاسم یار و یاور اوست و در میدان استکبارستیزی و کفرستیزی به آزادی‌خواهان در سراسر دنیا پشت‌گرمی می‌داد.



شهید سلیمانی شخصیتی ملی و امتی بود



سردار وحیدی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی ملی‌ترین و امتی‌ترین فرد بود، اظهار کرد: هم به فکر ایران بود و هم به ندای مظلومان پاسخ داد و به خوبی مصداق روایت بود. دوگانه‌ای که از ابتدای انقلاب مطرح می‌شد باید بین ایران و جهان اسلام انتخاب کنید؛ نقش بر آب کرد و حاج قاسم نشان داد هم می‌شود کاملا به ایران اندیشید و جان را برای ایران عزیز داد و هم با تمام وجود برای امت کار کرد. او گفت برای پاسداشت از این حرم (جمهوری اسلامی) باید سنگر خود را در عمق قرار بدهیم و این متفکر عمیق می‌خواهد که بفهمد.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: شهید سلیمانی در عین حال که با تمام وجود برای ایران عزیز می‌جنگید. در دفاع از ایزدی‌ها و مسیحی‌ها هم جان خود را به خطر انداخت.



وی با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی خیلی خدمات انجام داده، افزود: او نه فقط محبوب قلوب شیعیان و مسلمانان و بلکه محبوب قلوب مسیحیان است و به عنوان انسان برجسته توانسته قلب آنها را به دست بیاورد.



سردار وحیدی با اشاره به مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی و شهدا در دفاع از حرم در سوریه بیان کرد: اگر امروز کسی سراغ حرم حضرت زینب(سلام الله علیها) نمی‌رود، مربوط به پیروزی‌هایی است که شهید سلیمانی به دست آورد و اگر پایه‌گذاری نشده بود، معلوم نبود چه می‌شد. در عراق نیز همینطور بود که رسما اعلام کردند می‌خواهیم حرم‌ها را تخریب کنیم.



وی با اشاره به اینکه باید این مجاهدت‌ها را بگوییم تا همه بدانند، افزود: دشمن چرا او را ترور کرد؟ چون دید هر جا می‌رود شهید سلیمانی قبل از اوست و هر طرحی می‌ریختند، آن را باطل می‌کرد و و با فشار، تهدید، ایجاد داعش و... نتوانستند حاج قاسم را متوقف کنند و می‌گفتند جمع کردن داعش ۱۵ سال طول می‌کشد اما شهید سلیمانی در عرض دو سه سال آن را جمع کرد.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: حاج قاسم استاد حل معماهای پیچیده بود؛ با تدبیر ایمانی، با توکل الهی و عقلانیت و اینها دشمن را به تنگ آورد و این ضعف دشمن است که نتوانست در هیچ جبهه و میدانی غالب شود الا اینکه او را ترور کند.



آمریکا در سراشیبی افول است

وی اظهار کرد: امروز امریکا در سراشیبی افول قرار دارد چون ابزارهایی که درست کرده با آن دنیا را اداره کند، دیگر کار نمی‌کنند و مجبور است از زور عریان استفاده کند و تحریم و نهادهای بین‌المللی که خودش درست کرده، دیگر کار نمی‌کند و نشانه فروپاشی است بنابراین گام به گام دارد در وضعیتی که گرفتار شده فرو می‌رود.



سردار وحیدی گفت: میراث شهید سلیمانی، قضایای فلسطین را درست کرد همان قضیه ای که می‌خواستند فراموش شود و انقلاب اسلامی اگر نبود، فلسطین فراموش شده بود.



وی ادامه داد: بعد از شهادت حاج قاسم، فرماندهان عزیزمان راهش را ادامه دادند و بنای ساخته شده او طوفان‌الاقصی را درست کرد که چنان رژیم غاصب را تکان داد و به شوک عظیمی فرو برد که دست به وحشی‌گری زد و اکنون رژیم صهیونیستی که خود را مهم‌ترین دموکراسی منطقه می‌دانست، اکنون منفورترین در جهان است و برخی صهیونیست‌ها را در امریکا به برخی مراکز راه نمی‌دهند در حالی که امریکا بزرگ‌ترین پشتیبان آنها بوده است.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد: شهید سلیمانی وحدت‌جو و وحدت‌گرا بود بنابراین امروز هم هچنان حول این شهید و یاد او همه می‌آیند چرا که او رنگ خدایی داشت و کسی که رنگ خدایی پیدا کرد، همه دور او جمع می‌شوند.



وی در بخش دیگر سخنانش ضمن تمجید از ملت ایران افزود: عجب مردمی داریم. چه وفادار و عمیق بعد از ۶ سال نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در مراسم سالگرد حاج قاسم در کرمان جمع شدند. اینها نشان می‌دهد که چه مردم خوبی داریم.



سردار وحیدی بیان کرد: گاهی می‌گویند مردم از انقلاب خسته شدند. این آمارگیری‌ها نشان دهنده واقعیت مردم نیست. واقعیت مردم را باید در حضور مومنانه، انقلابی و مجاهدانه دید که برای تجدید عهد با محبوبشان بعد از ۶ سال می‌آیند.



مردم ما به ارزش‌ها و سربازان خود می‌بالند

وی تصریح کرد: مردم ما نشان دادند که از عمق جان به ارزش‌ها و سربازان خود و فرزندان خود هم می‌بالند و هم اعتماد دارند و این واقعیت مردم ماست.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: این حضور استحکام هویتی و معنوی مردم ما را نشان می‌دهد و شهید سلیمانی یکی از خدمات بسیار بزرگش این بود که واقعیت جامعه ایرانی را آشکار کرد و بروز داد و در پاسداشت یاد او واقعیت مردم ایران نشان داده شد.



وی با مطرح کردن این سوال که چرا ملت ما تسلیم‌ناپذیر است؟ اظهار کرد: چون شهید سلیمانی دارد و شهدای مقاومت که عزتمندانه در مقابل دشمن ایستادند.



سردار وحیدی افزود: برخی می‌گویند بعد از شهید سلیمانی در حوزه‌های مختلف ضعیف شدیم. نه. زیرا هم درس آموخته‌های شهید سلیمانی و هم مکتب او هست و هم خودش دارد کار می‌کند و همه شهدای ما مشغول هستند و دسستشان در آن عالم بازتر است و شهدا ما را قوی‌تر می‌کنند.



جانشین فرمانده کل سپاه گفت: بله فقدان شخصیت بزرگ و الهی مثل حاج قاسم برای ما خیلی سخت است اما واقعیت این است که او با همه وجود در حیات و با شهادتش بسیار خدمت کرد. او عاشق شهادت بود و به خواسته‌اش رسید.



وی تاکید کرد: حاج قاسم می‌گفت به تجربه دریافتم در بحران‌ها فرصت‌هایی است که در فرصت نیست به شرط اینکه نترسید، نترسیم و نترسانیم و این حرفی مهم و البته حرف قرآنی است.



سردار وحیدی تصریح کرد: باید فرصت را دریابیم. حاج قاسم دارد به ما پیغام و درس می‌دهد که نترسیم و این حرف و نیاز امروز ماست.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد: امریکا فکر می‌کند از او می ترسیم در حالی که ما درس‌آموخته این شهدا هستیم. برای چه باید بترسیم؟



وی اظهار کرد: انقلاب ما به لطف و یاری الهی دارد جلو می‌رود و حرکت رو به جلو است و نشان‌دهنده ضعف نیست. نشان می‌دهد دشمن با تمام قوا و احساس خطر فراوان مقابل ما می‌ایستد.



سردار وحیدی ادامه داد: داشتن چراغ‌های راهنمایی مانند شهید سلیمانی کار را جلو می‌برد و در جنگ ۱۲ روزه دیدیم مردم تمام معادلات دشمن را به هم ریختند و دشمن خود را ذلیل یافت در مقابل اراده ملت ما و البته کاری بود که شهید سلیمانی در جاهای دیگر کرد.



گروه نیابتی در جایی نداریم

وی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی مظهر بازسازی اراده ملی در همه ملت‌هایی بود که امروز در مقابل استکبار ایستاده‌اند؛ گفت: این حرف که می‌گویند در برخی کشورها گروه‌های نیابتی ایران هستند، کاملا غلط است. ما گروه نیابتی هیچ جا نداریم. هیچ رقابت ژئوپلتیکی در هیچ جا نداریم ولی دنبال این هستیم اراده ملی مردم آن کشور بازسازی شود و خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند و شهید ما این کار را کرد.



سردار وحیدی اظهار کرد: امروز چون دشمن می‌خواهد با ملت‌های به پاخواسته مقابله کند، می‌گوید گروه نیابتی ایران هستند.



وی با بیان اینکه حاج قاسم نقش بسیار به‌سزایی در این برانگیختگی داشت، افزود: باید بدانیم وقتی ملت‌ها به پا می‌خیزند و وقتی خودآگاهی ایجاد شود، دیگر نمی‌شود بر آنها مسلط شد و شهید ما این کار را کرد و اراده را ساخت و شکل داد و این جریان و حرکت شهید ما رو به جلو است.



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی پرورش یافته ملت ماست که خود را خادم این ملت می‌‌دانست، افزود: حقانیت اسلام در دوران مدرن در قامت همین شهدا خودش را نشان می‌دهد و شهدا روح‌های وسیع، اندیشه‌های عمیق و آینده بینی‌های بلند به ما دادند.



وی با اشاره به آیه قرآن کریم درباره استقامت در راه خدا و نترسیدن و حزن نداشتن، اظهار کرد: شهید سلیمانی یکی از مصداق‌های این آیه است که از اول انقلاب خدا را خواست و برای کار استقامت کرد و ایستاد.



سردار وحیدی با بیان اینکه در چنین جایگاه و سالروزی با روح او تجدید پیمان می‌کنیم که درس‌آموخه‌ها و یاد و خاطره او را دنبال کنیم، در ادامه گفت: کشور الهی ما امروز در یک شرایط بسیار حساس و تاریخی قرار دارد و هندسه جهانی قدرت در حال تغییر است و بی‌تردید با این ایستادگی ملت ما و شرایطی که دارد دنبال می‌شود و حرکتی که در جریان‌های خداجویانه می‌بینیم، آینده از آن ملت ما، اسلام عزیز، انسان‌های آزاده و حق‌‌جوست و نباید از سر و صدای دشمن هراسید.



وی اظهار کرد: از قدرت ظاهری دشمن نباید ترسید زیرا اینها قدرت نیست، قدرتی که بر آن فائق می‌آید، همان حرف امام راحل و پیروزی خون بر شمشیر است و دارد اتفاق می‌افتد.



سردار وحیدی تاکید کرد: در این شرایط حساس و تاریخ‌ساز مستحکم، متحد و همه دست به هم داده و با رهبر عزیزمان پیمان می‌بندیم و از دولت حمایت می‌کنیم و کار را جلو می‌بریم و این چیزی است که دشمن نمی‌خواهد بنابراین با عملیات شناختی سنگین می‌خواهند ملت را دچار تفرقه و یاس کنند.



وی اظهار کرد: ما تا شهدا، حاج قاسم و این اراده ملی را داریم چرا باید بترسیم و مایوس باشیم؟ دنیا و آینده مال ماست. ما در مسیر خدا و قرآن حرکت می‌کنیم. مشکلات هست اما متحد و یکپارچه بدون کمترین خللی در راهمان، باسد با قدرت ادامه دهیم که پیروزی نزدیک است.