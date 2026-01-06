مردم ما نشان دادند که به ارزش‌ها و سربازان خود می‌بالند

مردم ما نشان دادند که به ارزش‌ها و سربازان خود می‌بالند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سردار احمد وحیدی سه شنبه ۱۶ دی در ویژه برنامه «یا یاران»، گردهمایی رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان اظهار کرد: در تاریخ منطقه بسیاری از آزادگان عالم خودشان را پیرو، حامی و بهره‌گیر از تفکرات شهید سلیمانی می‌دانند.

وی افزود: شهید سلیمانی فقط یک فرد نبود و به فرموده رهبری، یک مکتب و جریان ساری و جاری در جامعه ایران و منطقه بود. بنابراین باید او را از همه ابعاد وجود بازشناسی کنیم و از او درس‌های فراوان بگیریم.

وحیدی بیان کرد: امروز یاد و نام او جنبه اسطوره‌ای پیدا کرده یعنی هر کسی می‌تواند بخشی از وجود خود را در قالب او معنا کند و از او الهام بگیرد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حضور چندین میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر سرداران مقاومت گفت: آنچنان شهید سلیمانی با روح و پیکر جامعه آمیخته شده که هنگامه بزرگ در تشییع او شگفتی‌آور بود. یک شخصیت نظامی چنین جایگاهی پیدا می‌کند فراتر از هر گونه ساختارهای محدودکننده و فراتر از هر عنوان در قلب و روح نه فقط مردم ایران بلکه در منطقه و بسیاری از کشورهای دیگر جا گرفت که برایش بزرگداشت گرفتند.

وی افزود: چگونه یک فرد اینگونه با همه احساسات، عواطف و عقلانیت مردم درآمیزد و این چنین جایگاهی پیدا می‌کند؟خیلی مهم این است که شخصیت چندبعدی می‌سازد.

وحیدی گفت: شهید سلیمانی عزیز بازسازی هویت انقلابی ملت ما و ارائه و مظهر تجلی او در دوره اخیر ما بود و تمام آرمان‌های انقلابی و مجاهدانه ملت و جوانان ما در قالب این شهید بروز می‌کند. خیلی مهم است که یک ملت عزت خود را در قالب یک شخصیت بازنمایی کند، ملت ما این را در قالب شخصیت حاج قاسم سلیمانی دیدند.

وی اظهار کرد: حاج قاسم هویت معنوی و دینی مردم را در درون خود متبلور کرد و احساسات معنوی مردم در بروز آن شخصیت خود را نشان داد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بیان کرد: حاج قاسم اوج مردم‌داری، با مردم بودن و خدمتگزار مردم بودن و مردم‌دوست‌ بودن را نشان داد. شخصیتی که همزمان که در جبهه مقاومت رشادت و پیروزی می‌آفرید، زمانی که لازم بود چکمه به پا کرد و در سیل خوزستان به کمک مردم رفت.

وی جوانان ما از هر عقیده و هر مسلک زندگی به این شهید بزرگوار عشق می‌ورزند. شهید سلیمانی مسائل مختلف را آنگونه به جلو می‌برد که نه فقط ملت ما و جبهه‌های مقاومت، به یک سنگر مقاومت در دنیا تبدیل شده بود و کسی در دنیا می‌خواست کاری بکند احساس می‌کرد حاج قاسم یار و یاور اوست و در میدان استکبارستیزی و کفرستیزی به آزادی‌خواهان در سراسر دنیا پشت‌گرمی می‌داد.

وحیدی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی ملی‌ترین و امتی‌ترین فرد بود، اظهار کرد: هم به فکر ایران بود و هم به ندای مظلومان پاسخ داد و به خوبی مصداق روایت بود. دوگانه‌ای که از ابتدای انقلاب مطرح می‌شد باید بین ایران و جهان اسلام انتخاب کنید؛ نقش بر آب کرد و حاج قاسم نشان داد هم می‌شود کاملا به ایران اندیشید و جان را برای ایران عزیز داد و هم با تمام وجود برای امت کار کرد. او گفت برای پاسداشت از این حرم(جمهوری اسلامی) باید سنگر خود را در عمق قرار بدهیم و این متفکر عمیق می‌خواهد که بفهمد.

جانشین سپاه پاسداران گفت: شهید سلیمانی در عین حال که با تمام وجود برای ایران عزیز می‌جنگید. در دفاع از ایزدی‌ها و مسیحی‌ها هم جان خود را به خطر انداخت.

وی با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی خیلی خدمات انجام داده، افزود: او نه فقط محبوب قلوب شیعیان و مسلمانان و بلکه محبوب قلوب مسیحیان است و به عنوان انسان برجسته توانسته قلب آنها را به دست بیاورد.

وحیدی با اشاره به مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی و شهدا در دفاع از حرم در سوریه بیان کرد: اگر امروز کسی سراغ حرم حضرت زینب(سلام الله علیها) نمی‌رود، مربوط به پیروزی‌هایی است که شهید سلیمانی به دست آورد و اگر پایه‌گذاری نشده بود، معلوم نبود چه می‌شد. در عراق نیز همینطور بود که رسما اعلام کردند می‌خواهیم حرم‌ها را تخریب کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید این مجاهدت‌ها را بگوییم تا همه بدانند، افزود: دشمن چرا او را ترور کرد؟ چون دید هر جا می‌رود شهید سلیمانی قبل از اوست و هر طرحی می‌ریختند، آن را باطل می‌کرد و و با فشار، تهدید، ایجاد داعش و ... نتوانستند حاج قاسم را متوقف کنند و می‌گفتند جمع کردن داعش ۱۵ سال طول می‌کشد اما شهید سلیمانی در عرض دو سه سال آن را جمع کرد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: حاج قاسم استاد حل معماهای پیچیده بود؛ با تدبیر ایمانی، با توکل الهی و عقلانیت و اینها دشمن را به تنگ آورد و این ضعف دشمن است که نتوانست در هیچ جبهه و میدانی غالب شود الا اینکه او را ترور کند.

وی اظهار کرد: امروز امریکا در سراشیبی افول قرار دارد چون ابزارهایی که درست کرده با آن دنیا را اداره کند، دیگر کار نمی‌کنند و مجبور است از زور عریان استفاده کند و تحریم و نهادهای بین‌المللی که خودش درست کرده، دیگر کار نمی‌کند و نشانه فروپاشی است بنابراین گام به گام دارد در وضعیتی که گرفتار شده فرو می‌رود.

وحیدی گفت: میراث شهید سلیمانی، قضایای فلسطین را درست کرد همان قضیه ای که می‌خواستند فراموش شود و انقلاب اسلامی اگر نبود، فلسطین فراموش شده بود .

وی ادامه داد: بعد از شهادت حاج قاسم، فرماندهان عزیزمان راهش را ادامه دادند و بنای ساخته شده او طوفان‌الاقصی را درست کرد که چنان رژیم غاصب را تکان داد و به شوک عظیمی فرو برد که دست به وحشی‌گری زد و اکنون رژیم صهیونیستی که خود را مهم‌ترین دموکراسی منطقه می‌دانست، اکنون منفورترین در جهان است و برخی صهیونیست‌ها را در امریکا به برخی مراکز راه نمی‌دهند در حالی که امریکا بزرگ‌ترین پشتیبان آنها بوده است.

جانشین سپاه پاسداران اظهار کرد: شهید سلیمانی وحدت‌جو و وحدت‌گرا بود بنابراین امروز هم هچنان حول این شهید و یاد او همه می‌آیند چرا که او رنگ خدایی داشت و کسی که رنگ خدایی پیدا کرد، همه دور او جمع می‌شوند.

وی در بخش دیگر سخنانش ضمن تمجید از ملت ایران افزود: عجب مردمی داریم. چه وفادار و عمیق بعد از ۶ سال نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در مراسم سالگرد حاج قاسم در کرمان جمع شدند. اینها نشان می‌دهد که چه مردم خوبی داریم.

وحیدی بیان کرد: گاهی می‌گویند مردم از انقلاب خسته شدند. این آمارگیری‌ها نشان دهنده واقعیت مردم نیست. واقعیت مردم را باید در حضور مومنانه، انقلابی و مجاهدانه دید که برای تجدید عهد با محبوبشان بعد از ۶ سال می‌آیند.